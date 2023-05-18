Сунак приехал на ужин с премьером Японии в носках с символикой его любимого клуба

Премьер-министр Великобритании и Фумио Кисида встретились в неформальной обстановке после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между странами

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал на ужин со своим японским коллегой Фумио Кисидой в носках с символикой его любимой бейсбольной команды. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.

Лидеры встретились в неформальной обстановке после подписания в Хиросиме соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами. Как отметило издание, Сунак прибыл на ужин в красных носках с символикой бейсбольного клуба "Хиросима Тойо Карп". "Я надеюсь, что у вашей бейсбольной команды выдался более успешный сезон, чем у моей футбольной команды, которая провела очень плохой сезон", - сказал британский премьер.

Сунак, родившийся в городе Саутгемптон на юге Англии, является болельщиком одноименного футбольного клуба. За два тура до конца нынешнего сезона в Английской премьер-лиге "Саутгемптон" идет на последнем месте без шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.