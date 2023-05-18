Британия пригласила представителей Африки и Азии для участия в конференции по Украине

Мероприятие пройдет в Лондоне 21-22 июня

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Великобритания пригласила представителей стран Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии принять участие в конференции по восстановлению Украины наряду с другими западными странами. Об этом говорится в опубликованном в четверг письменном ответе замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти на вопрос депутата от Зеленой партии Англии и Уэльса Кэролайн Лукас.

"Программа и участники конференции по восстановлению Украины были согласованы между правительствами Украины и Великобритании, которые организуют конференцию. Помимо стран и организаций, которые участвовали в предыдущих конференциях по восстановлению Украины, мы также пригласили государства Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, учитывая, что экономические последствия войны глобальны", - указал Докерти.

Он добавил, что "большое количество международных компаний были также приглашены для продвижения силы и потенциала частного сектора в вопросе поддержки восстановления Украины". Кроме того, в работе конференции примут участие представители "гражданского общества" из различных стран мира.

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Лондоне 21-22 июня.