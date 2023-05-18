Активизация миротворческих усилий и перевод ВСУ на стандарты НАТО. События вокруг Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг о необходимости разработки нового документа как основы для переговоров по урегулированию на Украине, причем без всяких предварительных условий.

Китайский эмиссар Ли Хуэй в ходе визита в Киев изложил украинскому руководству позицию КНР по политическому урегулированию кризиса на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал принятие на ближайшем саммите альянса многолетней программы военной помощи Украине, которая будет направлена на перевод страны на западные военные доктрины и вооружение.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в ночь на четверг нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам иностранной техники и вооружения, а также резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Все назначенные объекты поражены, уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, пресечено выдвижение резервов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали бои по освобождению Артемовска (украинское название - Бахмут). За минувшие сутки противник потерял на этом направлении до 200 военнослужащих.

На других направлениях общие потери ВСУ составили порядка 320 человек. Уничтожено несколько единиц бронетехники, в том числе два танка, и различные артиллерийские вооружения. В районе Славянска (ДНР) сбит украинский самолет Су-24, а в районе Новопавловки (Запорожская область) - украинский вертолет Ми-8.

Поездка спецпредставителя КНР

Стали известны подробности визита спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Киев 16-17 марта. Как сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, Ли Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский эмиссар отметил, что Пекин намерен действовать в соответствии с концептуальным документом по урегулированию украинского кризиса, который был опубликован в феврале. Отметив, что не существует "какой-либо чудесной панацеи" для урегулирования, Ли Хуэй указал, что Китай "будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему".

Ранее официальный Киев сообщал о переговорах Ли Хуэя с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который предложил Пекину присоединиться к "формуле мира" Зеленского. Отмечалось, что Киев не примет предложений об урегулировании конфликта, предусматривающих его замораживание и уступку территорий, которые украинские власти считают своими.

Миротворчество Африки

Визит мирной миссии лидеров африканских стран в Россию должен состояться до запланированного на конец июля саммита Россия - Африка, точные сроки согласовываются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Контакты с африканскими странами по урегулированию украинского кризиса обсуждаются на экспертном уровне, приезд миссии может состояться в середине июня - начале июля, уточнил глава МИД РФ. По словам Лаврова, Москва открыта к любым серьезным заинтересованным предложениям со стороны любых государств, поэтому хотела бы понимать, какие конкретно меры по урегулированию кризиса на Украине готовы представить страны Африки.

Мнение Лукашенко

Президент Белоруссии заявил о необходимости разработки нового документа как основы для переговоров по урегулированию на Украине. Лукашенко отметил, что проект мирного договора, разработанный в ходе переговоров представителей Москвы и Киева весной 2022 года в Белоруссии и в Турции, "абсолютно был невыгоден России", однако "Россия согласилась" работать над ним. "И как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину", - констатировал белорусский президент. Теперь, по его мнению, нужен новый документ "для того, чтобы остановить войну".

По словам Лукашенко, Киев выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить никаких переговоров по урегулированию конфликта.

Вопрос об истребителях

Группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой без промедлений разблокировать поставки Украине истребителей F-16, сообщила газета The New York Times. По ее информации, конгрессмены, представляющие и Демократическую, и Республиканскую партии, считают поставки самолетов "необходимыми для завершения войны на справедливых условиях".

Накануне газета сообщила, что американские власти не позволяют украинским пилотам проходить боевую подготовку на F-16 европейских стран, так как Вашингтон не намерен передавать эти самолеты киевским властям.

По словам генсека НАТО, вопрос поставок Украине западных истребителей будет обсуждаться на встрече министров обороны стран альянса в июне.

Заморозка конфликта

Власти США готовятся к вероятному сценарию заморозки конфликта на Украине, когда он растянется на много лет или даже десятилетий и будет похож на ситуацию на Корейском полуострове, написала газета Politico со ссылкой на источники. По ее данным, различные американские ведомства и Белый дом рассуждали по поводу дальнейшего развития украинского конфликта. В частности, они обсуждали варианты его "замораживания" на долгий срок, в соответствии с которым будут согласованы потенциальные линии, которые Украина и Россия согласятся не пересекать. Эти линии необязательно должны быть официальными границами. Издание называет такой сценарий наиболее реалистичным и вероятным, поскольку стороны не намерены признавать поражение, а в Белом доме считают, что готовящееся контрнаступление Киева не нанесет "смертельный удар России".

Генсек НАТО, отвечая на вопрос издания Der Spiegel о том, сократится ли объем помощи Киеву со стороны Запада, если конфликт перейдет в замороженную стадию, заверил, что альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По словам Столтенберга, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет принята "многолетняя программа военной помощи Украине, направленная на обеспечение ее полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные".

Обсуждение санкций

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден договорились сохранять "жесткие санкции" против России и продолжать "серьезно поддерживать" Украину, сообщил японский МИД по итогам встречи двух лидеров в Хиросиме, где с 19 по 21 мая пройдет саммит Группы семи (G7).

О необходимости "дальше развивать санкционный режим [против России] таким образом, чтобы обойти его было невозможно", заявил по прибытии в Хиросиму канцлер Германии Олаф Шольц.