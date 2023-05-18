Президент Бразилии проведет семь двусторонних встреч на полях саммита G7

Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Японию несколько часов назад

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проведет семь двусторонних встреч с мировыми лидерами на полях саммита Группы семи в Хиросиме, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Как уточняется, бразильский лидер прибыл в Японию несколько часов назад. Во второй половине дня в пятницу запланирована встреча Лулы да Силвы с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, а утром в субботу его примет глава японского правительства Фумио Кисида, пригласивший социалиста на саммит "семерки" на правах председателя форума в ходе телефонной беседы в апреле. После этого Лула да Силва встретится со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо.

После совместного обеда лидеров "семерки" и приглашенных на саммит глав государств и правительств и в промежутках между первым и вторым рабочими заседаниями саммита президент Бразилии проведет встречу с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном. Его субботний рабочий график завершится переговорами с канцлером Германии Олафом Шольцем.

На следующий день, после посещения мемориала в память о жертвах американского атомного удара по Хиросиме и третьего заседания семерки с участием лидеров приглашенных стран, у Лулы да Силвы запланированы встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. После этого он также планирует встретиться с представителями японского промышленного и финансового секторов. В понедельник утром перед вылетом в Бразилиа Лула да Силва проведет итоговую пресс-конференцию.