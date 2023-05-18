В Пентагоне сообщили, что ЗРК Patriot починили после российского удара

Система полностью возвращена в рабочее состояние, заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что поставленный Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства был полностью отремонтирован после полученных в результате российского удара повреждений. Об этом заявила в четверг на брифинге заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Одна система Patriot была повреждена, но теперь ее отремонтировали и она полностью возвращена в рабочее состояние", - сказала она. По словам чиновника, Вашингтон оказывал Киеву помощь в ремонте ЗРК. "Говоря о ремонте Patriot, я полагаю, США предоставили некоторую помощь", - указала она, подчеркнув, что Вашингтон и ранее делал это в отношении "иных поставленных США систем". Кроме того, Соединенные Штаты обучают украинских военнослужащих управлять и обращаться с поставленным вооружением на поле боя, напомнила Сингх.

Заместитель пресс-секретаря не ответила, почему ЗРК не удалось перехватить направленную РФ ракету. "Я советую вам обратиться к Украине, чтобы они сказали о том, как управляют Patriot. Все, что я могу сказать вам касательно Patriot, - комплекс был поврежден временно. Иными словами, ему был нанесен незначительный ущерб. Он был отремонтирован, он полностью вернулся в строй и рабочее состояние. За дальнейшими деталями я советую вам обратиться к украинской стороне", - указала Сингх. Отвечая на вопрос, был ли ЗРК целью российской ракеты или в комплекс попали случайно, так как целью запуска был другой объект, Сингх также посоветовала обратиться Киеву.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве комплекс Patriot. В свою очередь телекомпания CNN утверждала, что ЗРК не уничтожен полностью, а только поврежден.

Всего на данный момент украинские военные располагают двумя Patriot. Один из них был передан Соединенными Штатами, второй - совместно Германией и Нидерландами. Какой из них подвергся удару РФ, пока не известно, отмечает телекомпания. Стоимость одной такой системы составляет порядка $1 млрд, каждая ракета для нее стоит около $3-4 млн.