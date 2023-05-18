В Пентагоне не уточнили, выступают ли США против подготовки ВСУ к применению F-16

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что приоритет ее страны заключался в том, чтобы передавать Киеву системы противовоздушной обороны

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США отказывается уточнить, соответствуют ли действительности сведения западной печати о том, что вашингтонская администрация выступает против подготовки украинских военных летчиков для возможного применения в будущем истребителей-бомбардировщиков F-16.

"Я не могу в настоящее время объявить ничего нового по F-16", - сказала в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикации на эту тему.

"Наш приоритет заключался в том, чтобы передавать Украине системы противовоздушной обороны, в которых она нуждается. Другие приоритеты включают бронетехнику и артиллерию. На этом мы концентрируем внимание. Когда дело касается F-16, мне сегодня объявить не о чем", - отметила представитель американского военного ведомства.

В связи с этим ее попросили пояснить, считают ли Соединенные Штаты, что Украина на этом этапе не нуждается в самолетах F-16. "Мы считаем, Украине нужно то, что она у нас запрашивала, что она делала приоритетом - системы ПВО, которые мы продолжаем поставлять <...>, а также артиллерия и бронетехника. Необязательно в таком порядке. Но это главные запросы [Киева]", - ответила Сингх.

Как передала в среду газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, американское правительство не позволяет украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран, так как Вашингтон не намерен передавать эти самолеты Киеву. Согласно изложенной газетой информации, администрация США не хочет поставлять Украине эти истребители из-за их дороговизны, а также опасений по поводу того, что американские секретные технологии, с применением которых выпускаются F-16, могут попасть в руки тех, кого Вашингтон считает противником.

Между тем, как сообщил 9 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его страна обсуждает с Великобританией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США возможность передачи Украине истребителей F-16. По словам Рютте, идет "интенсивный диалог". Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе скупо комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что это "не произойдет быстро". Канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака объявила ранее, что Лондон откроет новый учебный центр по подготовке украинских военных летчиков к применению западной авиатехники.