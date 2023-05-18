МИД Сербии назвал стратегической целью развитие отношений с США

Глава ведомства Ивица Дачич и американский посол Кристофер Хилл обсудили "дальнейшие действия, направленные на укрепление партнерских отношений на политическом и экономическом уровнях"

БЕЛГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Сербия стремится к повышению интенсивности политического диалога с США и считает укрепление сотрудничества Белграда и Вашингтона стратегической задачей. Об этом в четверг заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич в ходе встречи с американским послом Кристофером Хиллом.

"Первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич подчеркнул, что стратегическим направлением Республики Сербии является развитие сотрудничества с США в областях взаимного интереса, - отмечается в опубликованном заявлении внешнеполитического ведомства республики. - Выражено взаимное стремление к интенсификации политического диалога и обмену визитами высших государственных чиновников Республики Сербии и США". Отмечается, что в ходе встречи также были обсуждены "дальнейшие действия, направленные на укрепление партнерских отношений на политическом и экономическом уровнях".

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора со специальным советником Госдепартамента Дереком Шолле подчеркивал, что "сербско-американские отношения развиваются в хорошем направлении, особенно в области экономического сотрудничества".

Сербский лидер также отмечал, что он убежден в продолжении результативного сотрудничества армий Сербии и США. Премьер-министр республики Ана Брнабич также заявляла о том, что Белград намерен продолжать работу по укреплению сотрудничества с США.