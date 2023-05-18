В Приднестровье сообщили, что подготовки агрессии на границе с Украиной не наблюдается

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что участок границы с Украиной "контролируется погранслужбой и иными правоохранительными структурами"

КИШИНЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Представители силовых структур Приднестровья не наблюдают со стороны Украины приготовлений для вооруженной агрессии. Об этом заявил в четверг президент непризнанной республики Вадим Красносельский на встрече с депутатами Рыбницкого района, которую транслировал телеканал "Первый Приднестровский".

"Скопления живой силы и техники со стороны подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) не наблюдается в том объеме, который необходим, скажем так, для прямой агрессии. При этом, конечно, нельзя исключать каких-либо провокационных действий, понимаете, диверсионных, террористических актов", - сказал Красносельский. Он отметил, что участок границы с Украиной "контролируется погранслужбой и иными правоохранительными структурами".

В феврале Минобороны РФ заявило, что Киев активизировал подготовку к провокации с вторжением на территорию Приднестровья якобы в ответ на наступление оттуда российских сил. В российском военном ведомстве также заявляли о скоплении украинских сил и техники у приднестровской границы. В МИД России заявили, что ВС адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк подтверждала сосредоточение украинских подразделений.

В марте Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц. Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Сообщалось о задержании двух подозреваемых, один из которых уже дал показания. Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.

В апреле 2022 года в республике также произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства госбезопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

Красносельский тогда заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в содействии спецслужбы Молдавии. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая 2022 года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.