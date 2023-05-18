Британия с союзниками изучает законность передачи Украине замороженных средств России

Замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти напомнил, что РФ не будет иметь доступ к активам до тех пор, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Великобритания и ее союзники изучают на предмет соответствия национальным законодательствам идею о передаче Украине замороженных средств РФ. Об этом говорится в опубликованном в четверг письменном ответе замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти на вопрос депутата от оппозиционной Лейбористской партии Стивена Даути.

"Мы продолжаем работать [с партнерами] по Группе семи и делимся экспертными оценками и опытом по вопросу возможных действий в отношении связанных с Россией конфискованных активов в Великобритании, которые могут быть использованы для оплаты восстановления Украины", - отметил он.

Докерти напомнил, что в опубликованных в феврале и апреле совместных заявлениях лидеров стран G7 указывается, что Россия не будет иметь доступ к замороженным активам до тех пор, пока не восстановлена территориальная целостность Украины. "Международные партнеры также заморозили значительный объем активов, но, как и Великобритания, по-прежнему изучают законность этого", - указал он.