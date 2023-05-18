18 мая, 19:46
Военная операция на Украине

Британия с союзниками изучает законность передачи Украине замороженных средств России

Замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти напомнил, что РФ не будет иметь доступ к активам до тех пор, пока не восстановлена территориальная целостность Украины

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Великобритания и ее союзники изучают на предмет соответствия национальным законодательствам идею о передаче Украине замороженных средств РФ. Об этом говорится в опубликованном в четверг письменном ответе замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти на вопрос депутата от оппозиционной Лейбористской партии Стивена Даути.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 18 мая 2023 года

"Мы продолжаем работать [с партнерами] по Группе семи и делимся экспертными оценками и опытом по вопросу возможных действий в отношении связанных с Россией конфискованных активов в Великобритании, которые могут быть использованы для оплаты восстановления Украины", - отметил он.

Докерти напомнил, что в опубликованных в феврале и апреле совместных заявлениях лидеров стран G7 указывается, что Россия не будет иметь доступ к замороженным активам до тех пор, пока не восстановлена территориальная целостность Украины. "Международные партнеры также заморозили значительный объем активов, но, как и Великобритания, по-прежнему изучают законность этого", - указал он. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация