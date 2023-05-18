МИД Судана выразил протест Южному Судану из-за посещения Джубы советником главы спецназа

Политический советник главы суданского спецназа Юсеф Эззат ранее прибыл с визитом в столицу Южного Судана, где провел переговоры с президентом страны Салва Кииром

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Судана выразило в четверг протест южносуданскому правительству в связи с визитом советника главы суданских сил быстрого реагирования (спецназа) в Джубу и проведенной им в столице Южного Судана пресс-конференцией. Об этом говорится в специальном заявлении суданского МИД в Twitter.

"МИД Судана направил официальную ноту протеста правительству Южного Судана в связи с тем, что оно позволило советнику лидера мятежных сил быстрого реагирования совершить визит в Джубу и провести там пресс-конференцию в присутствии высокопоставленных представителей южносуданских властей", - отмечается в документе. Внешнеполитическое ведомство Судана выразило "решительный протест и удивление" по поводу подобных действий Джубы.

Политический советник главы суданского спецназа Юсеф Эззат ранее прибыл с визитом в столицу Южного Судана, где провел переговоры с президентом страны Салва Кииром. На пресс-конференции в Джубе Эззат заявил, что глава суданского спецназа Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) "готов встретиться с [командующим армией Судана Абдель Фаттахом] аль-Бурханом в любом месте и в любое время при условии прекращения огня [в Судане]".

Суданская армия до сих пор отказывалась проводить какие-либо прямые переговоры или встречи с представителями спецназа, считая их мятежниками и призывая мировое сообщество признать силы быстрого реагирования террористической организацией. После подписания между сторонами "Декларации Джидды" о содействии в доставке гуманитарной помощи в страну вооруженные силы выступили со специальным заявлением, поясняя, что диалог в саудовском городе велся через посредников.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Дагало, являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя военными структурами страны связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых Вооруженных сил Судана, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.

15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. С тех пор несколько раз предпринимались попытки установить перемирие. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли более 800 человек.