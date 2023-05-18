Участникам саммита G7 дадут возможность пообщаться с Зеленским

В администрации США отметили, что президент Украины принимал участие в предыдущих встречах лидеров стран G7, касающихся государства, и саммит не станет исключением

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. У лидеров стран-участниц Группы семи (G7) на встрече в Хиросиме (Япония) 19-21 мая будет возможность в том или ином формате провести беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен участию американского президента Джо Байдена в саммите G7.

Чиновника спросили, будет ли украинский лидер приглашен на встречу в Хиросиме и в каком формате он может принять участие. "Президент Зеленский традиционно участвовал в предыдущих встречах лидеров стран G7 по Украине. Мы ожидаем, что в том или ином формате на саммите у лидеров будет возможность взаимодействовать с президентом Зеленским, как это происходило при каждой встрече лидеров стран Группы семи с начала войны 15 месяцев назад", - ответил представитель администрации США.

В среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что участники саммита G7 намерены провести переговоры с Зеленским, параметры такого взаимодействия продолжают дорабатываться. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что украинский президент Украины подключится к встрече в верхах 21 мая по видеосвязи.