Чиновник США заявил, что республиканцы действиями по госдолгу мешают санкциям против РФ

По версии представителя администрации высокого ранга, необходимо, чтобы республиканцы работали над повышением лимита задолженности "в срочном порядке вместе с президентом"

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Республиканцы в Конгрессе отказом повышать потолок госдолга США безо всяких условий создают проблемы Вашингтону в вопросе введения жестких санкций против России. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен участию американского президента Джо Байдена в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме (Япония).

Его спросили, ожидается ли обсуждение вопроса повышения лимита задолженности США на встрече в Японии. По словам чиновника, конфронтация со стороны законодателей-республиканцев в вопросе повышения госдолга "подрывает американское лидерство, подрывает надежность, которую Америка может обеспечить не только нашим союзникам и партнерам, но и остальному миру, подрывает центральную роль финансовой системы США в мировой экономике, ставя под сомнение доверие и уважение к Минфину США".

"Все это ослабляет способность Америки к лидерству, снижает нашу способность совершать такие действия, как введение жестких санкций, которые мы будем вводить завтра и которые основаны на сохраняющейся центральной роли финансовой системы США, и, как следствие, подрывает способность G7 продолжать влиять на ход мировых событий, обеспечивать интересы своих граждан, а также граждан всего мира в целом", - утверждал представитель американской исполнительной власти.

Он рассказал, что Соединенные Штаты приняли решение расширить свои секторальные санкции в отношении России, а также внести в составляемые по ней черные списки еще более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта дополнительные 70 структур, связанных с Москвой.

По версии чиновника, "необходимо, чтобы республиканцы работали над этим (повышением лимита задолженности - прим. ТАСС) в срочном порядке вместе с президентом, потому что многое зависит от того, чтобы Соединенные Штаты продолжали лидировать", а также "урегулировать такие текущие конфликты, как на Украине".

Обычно представители администрации США, сопровождающие президента в зарубежных поездках, не критикуют своих оппонентов в Конгрессе во время турне, возвращаются к этому уже по завершении поездки.