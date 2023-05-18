Саркози после приговора по делу о торговле влиянием заявил о намерении добиваться правды

Экс-президент Франции заявил, что решение Апелляционного суда Парижа для него не было неожиданным

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози, комментируя решение Апелляционного суда Парижа оставить в силе приговор по делу о торговле влиянием, заявил о своей невиновности и намерении добиваться правды в суде.

"Я пойду до конца, потому что, повторяю, я не сделал ничего предосудительного. Не может быть и речи о том, чтобы я закрыл на это глаза, - отметил Саркози в интервью газете Le Figaro, опубликованном в четверг. - Правда в конце концов восторжествует. И все, кто участвовал в этих интригах, ответят перед французским народом и европейскими судами".

Саркози заявил, что решение апелляционной инстанции для него не было неожиданным. "Увы, я не удивлен. Я с самого начала знал, что это будет длительная борьба", - сказал экс-президент.

По словам Саркози, он будет отстаивать не только свою невиновность, но и "основополагающие принципы французской демократии, которые были растоптаны". "Конфиденциальность разговоров между адвокатом и его клиентом; реальные доказательства или их отсутствие; сомнение, которое при любых обстоятельствах должно быть на пользу защите, а не обвинению; право на беспристрастное правосудие, которое будет судить за то, что я совершил или не совершил, а не за то, кто я такой", - указал он.

Апелляционный суд Парижа в среду оставил в силе приговор экс-президенту, вынесенный в 2021 году. Таким образом, политику назначены один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно. Суд также лишил Саркози права выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Согласно постановлению суда, бывший глава государства может отбывать наказание не в тюрьме, а на дому с электронным браслетом. Защита Саркози сообщила, что подаст кассационную жалобу на приговор. Как отмечает телеканал BFMTV, на время слушаний в кассационном суде действие приговора будет приостановлено.

Дело Саркози

5 декабря 2022 года в Париже начались слушания по апелляции Саркози на приговор, вынесенный в марте 2021 года. Французский суд тогда признал бывшего президента страны виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент был приговорен к трем годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения. Проходящие по этому же делу "о прослушивании телефонных разговоров" бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Конституционного суда Жильбер Азибер были признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало. Разрешение на прослушивание разговоров экс-президента следователи получили в ходе другого разбирательства - начавшегося в 2013 году дела о возможном участии в финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году ливийского революционера Муаммара Каддафи.