18 мая, 20:16,
обновлено 18 мая, 20:33

Суд арестовал на два месяца экс-главу Верховного суда Украины по делу о взятке

Всеволода Князева ранее задержали в рамках уголовного дела о получении взятки в размере $2,7 млн от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой залога в размере 107 млн 360 тыс. гривен (более $2,9 млн) бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву, обвиняемому во взяточничестве. Соответствующий приговор огласила судья ВАКС.

"Ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Князеву Всеволоду меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Срок содержания под стражей - 60 дней, исчислять от времени его фактического задержания - до 14 июля 2023 года. Одновременно назначить подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 107 млн 360 тыс. гривен", - сказал судья в ходе заседания, трансляция которого велась в YouTube-канале издания "Общественное".

15 мая Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках уголовного дела о получении взятки в размере $2,7 млн от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

В новость внесена правка (23:59 мск) — передается с уточнением суммы залога. 

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Украина
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