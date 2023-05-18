Guardian: нежелание США передавать Украине истребители может привести к разногласиям с ЕС

По данным газеты, тема передачи Киеву западных военных самолетов будет обсуждаться на саммите Группы семи в Хиросиме

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Нежелание администрации президента США Джо Байдена передать истребители F-16 Украине может привести к образованию трещины в отношениях Вашингтона с европейскими странами. Как сообщила в четверг газета The Guardian, тема передачи Киеву западных военных самолетов будет обсуждаться на саммите Группы семи в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая.

Согласно изданию, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на форуме в онлайн-формате, вероятно, поднимет вопрос поставок истребителей F-16. В то же время, как подчеркнула The Guardian, Зеленский не собирается сильно давить на Байдена, чтобы не ставить его в неприятное положение.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, его страна обсуждает с Великобританией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США возможность передачи Украине F-16. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил в среду, что британские власти готовы участвовать в создании международной коалиции по передаче Украине истребителей. Он отметил, что Лондон поддержит любую страну, которая заявит о своем желании поставить на Украину истребители - будь то советского производства или американские F-16, о которых Киев просит последние месяцы.

При этом Уоллес исключил возможность передачи Киеву британских истребителей Eurofighter Typhoon. Он добавил, что программы по обучению украинских летчиков управлению западной авиатехникой, которые начнутся в Великобритании с лета, касаются послевоенного сотрудничества между Западом и Украиной.

17 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему не собирается поставлять истребители F-16 на Украину. Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила в среду, что американские власти не позволяют украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран, так как Вашингтон не намерен передавать эти самолеты киевским властям.

Комментируя дискуссии вокруг поставок Украине американских истребителей, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев "не собирается использовать F-16 для ударов по российской территории". "По территории Украины, оккупированной Россией, - да. Но по российской территории - нет. Мы также нуждаемся в них (истребителях - прим. ТАСС) для патрулирования границы и для того, чтобы держать российскую авиацию подальше", - сказал Игнат, слова которого приводит The Guardian.