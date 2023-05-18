Спикер парламента Ливии назвал "насмехательством" требования создания основы для выборов

Президентские и парламентские выборы в стране должны были пройти в декабре 2021 года, однако их отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Требования формирования конституционной основы для проведения в Ливии парламентских и президентских выборов являются насмехательством над гражданами страны. Такое мнение высказал в четверг глава Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех.

"Требования [создания] конституционной основы - это насмехательство над ливийцами", - указал Салех, слова которого привел телеканал Al Hadath. Как считает спикер ливийского парламента, "конституционная основа [для выборов] является лишь временным решением до тех пор, пока не будет официально принята конституция страны".

В этом контексте он выразил надежду, что объединенный комитет "шесть плюс шесть", составленный из представителей Высшего государственного совета Ливии и Палаты представителей для выработки основы выборов, "придет к соглашению до конца этого месяца". Ранее Al Hadath сообщал, что комитет "шесть плюс шесть" намерен провести первое рабочее заседание в конце нынешней недели в Марокко.

По убеждению Салеха, ни один гражданин Ливии не может быть лишен права баллотироваться в парламент или на пост президента страны на предстоящих выборах. Он добавил, что в этом вопросе "главным судьей должны быть избирательные урны".

Двумя днями ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Абдулай Батили высказал аналогичное мнение. Отвечая на вопрос телеканала Al Hadath о возможном участии в предстоящих выборах сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама и командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в качестве кандидатов на пост президента страны, Батили заметил, что "ни один из кандидатов не должен быть исключен из списков на выборах". По его убеждению, "в выборный процесс должны быть вовлечены все стороны, включая руководителей и начальников силовых структур страны".

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который был избран и поддерживается парламентом, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена.