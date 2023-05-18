Нижняя палата парламента Канады одобрила законопроект об ужесточении контроля за оружием

Документ поддержали 207 депутатов, против высказались 107 членов парламента

ОТТАВА, 18 мая. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента одобрили законопроект об ужесточении контроля за оружием, предложенный правящей Либеральной партией Канады премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом в четверг сообщается на сайте законодательного органа.

Документ поддержали 207 депутатов, против высказались 107 членов парламента. Поддержку либералам оказали оппозиционные объединения - Квебекский блок и Новая демократическая партия. Против выступила Консервативная партия Канады, а также два депутата от правящей партии, которые представляют в парламенте арктические регионы Канады. Теперь законопроект должен быть передан на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату).

Правительство Трюдо уже не первый год ведет работу по ужесточению национального оружейного законодательства, мотивируя это тем, что в стране растет число преступлений с использованием огнестрельного оружия. В мае 2020 года власти запретили использование, продажу, покупку, импорт и перевозку штурмовых винтовок и аналогичного им оружия. Под запрет тогда попали 1,5 тыс. разновидностей штурмового оружия, в том числе популярные американские штурмовые винтовки AR-15 и M16. В прошлом году Либеральная партия Трюдо вынесла на рассмотрение парламента страны законопроект, который призван запретить в Канаде и короткоствольное оружие, такое как пистолеты и револьверы, а также еще сильнее ужесточить запрет на винтовки и ружья.

В феврале на фоне критики законопроекта, в том числе общинами коренных народов Канады, либералы отозвали несколько поправок в проект нового национального оружейного закона, которые фактически могли лишить многих канадцев права на охоту и самооборону.

Противники инициативы властей по-прежнему опасаются, что этот законопроект в первую очередь ударит по законопослушным владельцам оружия, но не решит проблему преступности.