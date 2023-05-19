В Хиросиме начинается встреча лидеров G7

В первый день саммита проведут три рабочие сессии

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Саммит Группы семи (G7) под председательством Японии начинает работу в пятницу в городе Хиросима.

В первый день встречи лидеры посетят Парк мира, посвященный памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года. Там они осмотрят экспозицию в Музее мира и примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу погибшим от ядерного удара, а также посадят деревья.

На пятницу запланировано проведение трех рабочих сессий, однако их содержание организаторами предварительно не раскрывается. Всего в графике значатся девять сессий, а завершится заседание 21 мая принятием итоговой декларации.

Помимо представителей самой "семерки" на саммит приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.

Темы для обсуждения

Японская сторона в качестве основных тем саммита выбрала поддержку международного порядка, основанного на верховенстве закона, а также расширение взаимодействия со странами так называемого глобального Юга - развивающимися государствами с независимой внешней политикой, не поддерживающими односторонние санкции.

В этом контексте лидеры G7 намерены обсудить несколько вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности.

Как отметил Нориюки Сиката, руководитель отдела по связям с общественностью в канцелярии японского премьера Фумио Кисиды, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, в повестку саммита включены меры по повышению эффективности санкций против России. "Есть такие вопросы, [с которыми мы сталкиваемся], как обход санкций. Мы должны убедиться, что существующие санкции эффективны, и побудить Россию изменить поведение", - сказал Сиката на брифинге, проведенном перед встречей лидеров G7.

Выбор места

Для Кисиды саммит в Хиросиме имеет большое значение, поскольку из этого города родом его семья. Также здесь находится избирательный округ японского премьера. Кроме того, Хиросима в 2016 году принимала встречу глав МИД "семерки" во время предыдущего председательства Японии, Кисида в тот момент возглавлял внешнеполитическое ведомство.

"Это седьмой саммит, который проходит в Японии, и первый за последние семь лет, но, учитывая сложную международную ситуацию, это будет самый важный саммит в истории страны", - заявлял Кисида во время осмотра площадок саммита на прошлой неделе.

Кроме того, Кисида неоднократно заявлял, что хотел бы использовать саммит в Хиросиме, чтобы добиться прогресса в вопросе ядерного разоружения. "Путь к миру без ядерного оружия очень труден, а темпы замедляются. Чтобы переломить эту тенденцию, импульс должен исходить от Группы семи, в которую входят государства, обладающие ядерным оружием, такие как США, Великобритания и Франция. Я хочу, чтобы саммит в Хиросиме стал возможностью изменить ситуацию. История этих 78 лет, когда ядерное оружие не применялось, должна продолжаться", - отмечал он в интервью газете Nikkei.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли около от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.