В Саудовской Аравии открывается саммит Лиги арабских государств с участием Сирии

Основными вопросами на повестке будут возвращение Дамаска в ЛАГ, урегулирование кризисов в Йемене, Ливии и Сирии, а также ситуация вокруг палестино-израильского конфликта

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Лидеры арабских стран и их представители собираются в Джидде на побережье Красного моря в Саудовской Аравии для участия в 32-м саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). В этом году арабское совещание в верхах носит исторический характер: впервые за 12 лет участие в нем примет президент Сирии Башар Асад.

Основными вопросами на повестке саммита будут возвращение Сирии в ЛАГ, урегулирование кризисов в Йемене, Ливии и Сирии, а также ситуация вокруг палестино-израильского конфликта, в том числе недавняя эскалация между радикальными группировками в секторе Газа и Израилем. Наряду с этим лидеры арабских стран обсудят укрепление экономических связей и координацию усилий по борьбе с терроризмом.

Место Сирии в ЛАГ

Сирия стояла у истоков создания межарабской организации в 1945 году. Тем не менее в ноябре 2011 года министры иностранных дел стран ЛАГ решили приостановить членство Дамаска в этом региональном сообществе в разгар противостояния между сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Большинство арабских стран отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту Сирии.

Толчком для стран региона к нормализации отношений с Дамаском стали разрушительные землетрясения, произошедшие в феврале 2023 года и унесшие тысячи жизней в Турции и Сирии. Последствия стихии продемонстрировали, что гуманитарной катастрофы в сирийской республике можно избежать лишь совместными усилиями.

7 мая главы внешнеполитических ведомств стран - членов ЛАГ приняли решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. Позже канцелярия Асада сообщила, что он получил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда официальное приглашение на саммит.

Значение саммита

Саммит ЛАГ в 2023 году имеет особое значение еще и потому, что в регионе полным ходом идет процесс нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном - странами, которые во многом определяют архитектуру безопасности на Ближнем Востоке.

Диалог между Эр-Риядом и Тегераном возобновился в апреле 2021 года после примирительной инициативы бывшего премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. С тех пор стороны провели серию консультаций, но договоренностей о восстановлении отношений удалось достичь лишь 10 марта 2023 года при посредничестве Пекина.

Многие эксперты сходятся во мнении, что возвращение Сирии в ЛАГ стало возможным по большей части благодаря нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Кроме того, наблюдатели считают, что сближение Эр-Рияда и Тегерана открывает перспективы урегулирования конфликта в Йемене, который продолжается с августа 2014 года.

Конфликт в Судане

Одной из ключевых тем на совещании арабских лидеров станет урегулирование конфликта в Судане. Ситуация в этой стране обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя этими структурами связаны с вопросом формирования единых вооруженных сил. По данным комитета врачей Судана, в результате боев погибли более 800 мирных жителей.

7 мая по итогам заседания Совета ЛАГ было принято решение о формировании арабской контактной группы для урегулирования кризиса в Судане, куда вошли представители Египта, Саудовской Аравии и генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт. Как сообщил 17 мая помощник генсека Хусам Заки, эта группа "проведет в кулуарах саммита встречи на уровне министров иностранных дел", чтобы обсудить дальнейшие действия по достижению мира.

Кроме того, с 6 мая представители армии и спецназа Судана ведут переговоры в Джидде. 11 мая они подписали декларацию о защите гражданских лиц, которая нацелена на обеспечение сохранности гуманитарной помощи, восстановление доступа населения к основным услугам и вывод вооруженных лиц из гражданских объектов. Как отметили в МИД Саудовской Аравии, далее переговоры в Джидде будут сосредоточены на достижении соглашения о реальном прекращении огня на срок около 10 дней.

Эр-Рияд направил аль-Бурхану официальное приглашение для участия в саммите в Джидде. Однако представлять главу Суверенного совета Судана будет специальный посланник, рассказал Заки.

Обострение в секторе Газа

Продолжающийся десятилетия палестино-израильский конфликт обычно занимает первые строчки в повестке саммитов ЛАГ. 32-е совещание в верхах не стало исключением. Последнее обострение конфликта произошло в начале этого месяца, за считанные дни до саммита регионального сообщества.

Израильская армия 9 мая начала в секторе Газа операцию "Щит и стрела", нанося удары по военным объектам радикальной группировки "Исламский джихад" в ответ на массированные обстрелы еврейского государства, совершенные неделей ранее. Вечером 13 мая базирующиеся в секторе Газа палестинские группировки и Израиль при активном посредничестве Египта договорились о взаимном прекращении огня.

В связи с эскалацией глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что продолжающаяся израильская агрессия против палестинцев угрожает региональной безопасности, а его иорданский коллега Айман ас-Сафади призвал "приступить к возобновлению серьезных и всеобъемлющих переговоров" по палестинскому досье.

Подготовка к саммиту

Традиционно перед саммитом проходят встречи представителей профильных ведомств стран ЛАГ. На них обсуждаются проекты резолюций, которые будут представлены лидерам стран - членов организации, а также вырабатывается повестка саммита. По информации источников телеканала "Аш-Шарк", собравшиеся 17 мая в Джидде министры иностранных дел представили проекты по меньшей мере 32 резолюций.

Впервые за 12 лет на заседании Совета ЛАГ на уровне глав МИД присутствовал министр иностранных дел Сирии. Глава сирийского МИД Фейсал Микдад отметил, что "разногласий по сирийскому досье на совещании арабских министров не было". На полях сессии Микдад провел переговоры со своими коллегами из Иордании, Ливана, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Туниса, а также встретился с генсеком ЛАГ.

Участники

Главы государств и правительств членов ЛАГ и их представители соберутся в Джидде практически в полном составе. Это будет первый саммит арабской организации после 2010 года, на котором будет присутствовать президент Сирии Башар Асад. В совещании также примут участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, король Марокко Мухаммед VI и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Кувейт направил на саммит наследного принца Машааля аль-Ахмеда ас-Сабаха, Оман - заместителя премьер-министра по международным отношениям и сотрудничеству, специального представителя султана Асаада бен Тарика Аль Саида.

Предыдущий саммит

31-й саммит ЛАГ прошел в ноябре 2022 года в столице Алжира. Это была первая очная встреча лидеров стран - членов ЛАГ более чем за три года из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Однако алжирский саммит не смог похвастаться широкой представительностью. По различным причинам отсутствовали лидеры Бахрейна, Иордании, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.