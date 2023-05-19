Защита экс-главы Верховного суда Украины подаст апелляцию на избранную меру пресечения

Fдвокат Владимир Клочков сообщил, что решение суда оспорят в понедельник

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Защита бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, обвиняемого во взяточничестве, подаст 22 мая апелляцию на избранную Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) меру пресечения. Об этом сообщил в четверг изданию "Страна" адвокат ответчика Владимир Клочков.

"Защита не соглашается и будет подавать апелляцию в понедельник", - сказал он.

Ранее ВАКС избрал Князеву меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой залога в размере 107,36 млн гривен (более $2,9 млн).

15 мая Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках уголовного дела о получении взятки в размере $2,7 млн от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.