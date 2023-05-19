В Марокко назвали израильский марш в Иерусалиме неприемлемой провокацией

В марокканском МИД отметили, что такие действия способны привести к обострению напряженности на оккупированных палестинских территориях

РАБАТ, 19 мая. /ТАСС/. Марокко считает прошедший в четверг израильский марш в Иерусалиме, участники которого осуществили вторжение на эспланаду мечети Аль-Акса, неприемлемой провокацией. Об этом сообщили информационному порталу Hespress в МИД североафриканского королевства.

"Королевство осуждает марш некоторых членов правительства, Кнессета и израильских экстремистов, а также это новое посягательство на священный характер мечети Аль-Акса", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Марокко, чей король Мухаммед VI возглавляет комитет по Иерусалиму [при Организации исламского сотрудничества], считает эти неоднократные действия вопиющим нарушением правового и исторического статуса Священного города, закрепленного в международном праве", - подчеркнули в министерстве.

В МИД особо отметили, что действия израильской стороны являются "неприемлемой провокацией, способной привести к обострению напряженности, подрыву усилий по умиротворению на оккупированных палестинских территориях, и могут поставить под угрозу шансы на мир в регионе".

18 мая по центральным улицам Иерусалима при повышенных мерах безопасности из-за угрозы беспорядков прошел многотысячный марш с израильскими флагами. Часть маршрута традиционно пролегала через Старый город, участники шествия следовали через Дамасские ворота, проходя через мусульманский квартал. Шествие проводилось по случаю Дня Иерусалима, который отмечается в память об объединении города под властью Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году.

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как сосредоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.