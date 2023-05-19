Посол Киева в Лондоне предположил, что Украину ждет "ужасное лето"

Вадим Пристайко также сообщил, что на Западе имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления, и это давит на ВСУ

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.

"Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна", - сказал дипломат в четверг в интервью телеканалу ITV. Пристайко также сообщил, что на Западе имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления, что "оказывает давление" на военнослужащих ВСУ.

В то же время Пристайко отказался раскрывать информацию о потерях украинской армии. "На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести, - заявил он. - Мы понимаем, что более 8 млн человек находятся за пределами страны, поэтому мы понимаем потери. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас".

Говоря о решении США не поставлять истребители F-16 Украине, он выразил мнение, что Белый дом может изменить свои планы. "Иногда они противятся по геополитическим причинам, они исходят из более широкой картины", - сказал украинский посол. Кроме того, Пристайко признал, что поддержка Украины может ослабнуть после президентских выборов в США в 2024 году. "Один из минусов демократии - это ее цикличный характер, - отметил дипломат. - Мы должны иметь в виду эти политические циклы. Мы понимаем, что может настать время, когда у нас не будет такой большой поддержки. Вот почему мы должны давить [в вопросе поставок вооружений] прямо сейчас".