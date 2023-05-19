Yomiuri: министры обороны Японии, США и Южной Кореи в июне проведут переговоры

Переговоры должны пройти в Сингапуре

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Министры обороны США, Южной Кореи и Японии в июне намерены провести трехсторонние переговоры. Об этом в пятницу сообщила японская газета Yomiuri.

Отмечается, что переговоры должны пройти на полях форума по безопасности "Шангри-Ла диалог", который пройдет в Сингапуре 2-4 июня. По данным издания, ключевыми темами переговоров станут ситуация на Корейском полуострове на фоне продолжающихся ракетных пусков КНДР, положение дел в Тайваньском проливе, а также укрепление трехстороннего оборонного сотрудничества. Последний раз такие переговоры глав оборонных ведомств трех стран проводились в ноябре 2019 года.

По данным газеты, перед этим глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин посетит Японию с отдельным визитом.