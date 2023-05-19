Вашингтон и Пекин обсуждают визит министра коммерции Китая в США

Ван Вэньтао ранее обсудил вопросы экономической повестки с американским послом в КНР Николасом Бернсом

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Американские и китайские власти в настоящее время обсуждают визит в США министра коммерции КНР Ван Вэньтао. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе посольства Китая в Вашингтоне.

Как отметили в китайском диппредставительстве, "относительно визита в США министра Ван Вэньтао и его повестки стороны еще обсуждают детали на рабочем уровне". "Мы опубликуем информацию, когда получим подтверждение", - уточняется в сообщении. Такой ответ в посольстве дали на просьбу прокомментировать сообщение агентства Reuters, согласно которому на следующей неделе в США состоится встреча Ван Вэньтао и его американской коллеги Джины Раймондо.

По словам источника агентства, Ван Вэньтао и Раймондо встретятся в Вашингтоне. После этого министр коммерции КНР отправится в Детройт (штат Мичиган), где 25-26 мая пройдет встреча глав торговых ведомств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там Ван Вэньтао, по данным агентства, также встретится с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Ранее в этом месяце Ван Вэньтао обсудил вопросы экономической повестки с американским послом в КНР Николасом Бернсом. Как уточнило китайское торговое ведомство, стороны "обменялись мнениями по двусторонним торгово-экономическим отношениям и уделили внимание соответствующей повестке, представляющей обоюдный интерес".