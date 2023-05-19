США и Папуа - Новая Гвинея в мае подпишут соглашения в сфере безопасности

Это произойдет в ходе встречи госсекретаря Америки Энтони Блинкена и премьер-министра островного государства Джеймса Марапе

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Власти США и Папуа - Новой Гвинеи подпишут соглашения в сфере безопасности во время поездки в островное государство американского госсекретаря Энтони Блинкена в этом месяце. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном в четверг.

Как следует из документа, Блинкен посетит столицу страны Порт-Морсби 21-22 мая. "Госсекретарь <...> встретится с премьер-министром Папуа - Новой Гвинеи Джеймсом Марапе и подпишет двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и о безопасности на море", - уточнил Миллер.

Блинкен также встретится с лидерами государств-членов Форума тихоокеанских островов и обсудит с ними вопросы, касающиеся "инклюзивного экономического роста". Он также пригласит их в США.

Ранее на этой неделе американский президент Джо Байден отменил планировавшийся визит в Папуа - Новую Гвинею и встречу с Марапе из-за продолжающихся в Вашингтоне консультаций по вопросу о повышении потолка госдолга США с целью предотвращения дефолта. Байден должен был стать первым американским президентом, посетившим Папуа - Новую Гвинею.