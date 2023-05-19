Куба и Россия подписали соглашения для углубления сотрудничества в различных сферах

Представители стран подписали меморандум об административном сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Представители России и Кубы по итогам состоявшегося в четверг в Гаване 20-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заключили несколько соглашений, которые предусматривают расширение взаимодействия в некоторых сферах.

Как передает корреспондент ТАСС, Федеральная таможенная служба РФ и Министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы подписали протокол об административном сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Этот документ поможет добиться преференций для кубинских товаров на российском рынке.

Подписанный представителями Министерства строительства Кубы и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ меморандум о сотрудничестве в области строительства предполагает взаимодействие в модернизации заводов по производству стройматериалов на острове, а также организацию поставок туда материалов и оборудования.

Также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере карантина растений и план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между двумя странами на 2023-2025 годы.