Пентагон считает, что совместный выпуск двигателей и вооружений укрепит связи США и Индии

Замминистра обороны Америки Кэтлин Хикс отметила, что Вашингтон поддерживает модернизацию оборонного сектора Нью-Дели

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Пентагон считает, что совместное производство США и Индией реактивных двигателей, дальнобойной артиллерии и боевых машин пехоты позволило бы значительно укрепить связи между военно-промышленными комплексами двух стран. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг американским военным ведомством.

Как следует из документа, ранее в тот же день первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс встретилась в Пентагоне с государственным министром обороны Индии Гиридхаром Араманом. Они обсудили "приоритеты в укреплении оборонного партнерства" двух стран, в том числе путем наращивания "сотрудничества в военно-промышленной сфере".

"На встрече заместитель министра Хикс назвала предложения о совместном производстве реактивных двигателей, дальнобойной артиллерии и машин пехоты в рамках "Инициативы по критическим и новым технологиям" беспрецедентными возможностями по укреплению связей между оборонными секторами США и Индии", - говорится в заявлении. В нем не приводятся подробности относительно упомянутых предложений. Хикс также "отметила важность углубления связей между военными по мере наращивания партнерства США и Индии в технологической сфере". Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает модернизацию оборонного сектора Индии и привлечение дополнительных американских инвестиций в промышленность этой страны.

Как сообщила ранее газета Business Standard, Индия и США могут приступить к совместному производству на индийских предприятиях авиадвигателей для военных самолетов по лицензии компании General Electric (GE). Издание отмечало, что разрешение США на сборку двигателей GE в Индии стало бы шагом к сокращению ее военно-технического сотрудничества с Россией.

Многие американские должностные лица в последние месяцы заявляли о настрое на наращивание сотрудничества с Индией в военно-технической сфере. Они также подчеркивали, что рассчитывают убедить Нью-Дели ограничить закупки вооружений у Москвы. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отмечала, что затрагивала этот вопрос на консультациях с индийскими коллегами.

Как заявил ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Нью-Дели приобретает вооружения у нескольких зарубежных поставщиков, включая Россию, исходя из национальных интересов. Вопрос о том, где Индия получает военную технику, не меняется в связи с геополитическими изменениями, указал он.