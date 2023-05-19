Экс-министр обороны Тайваня заявил о немыслимой цене за помощь США

Фэн Шикуань не уточнил, о какой именно цене идет речь

ГОНКОНГ, 19 мая. /ТАСС/. Бывший глава оборонного ведомства Тайваня Фэн Шикуань заявил, что остров заплатит "немыслимую цену" в случае получения бесплатной военной помощи США. Об этом в пятницу сообщает газета South China Morning Post.

"Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам нужно будет заплатить определенную немыслимую цену", - сказал Фэн Шикуань, комментируя план поставок.

Как отмечает издание, бывший глава оборонного ведомства острова не ответил на вопрос, какая именно будет цена. Вместе с тем, отвечая на вопрос, имеет ли он в виду войну, Фэн Шикуань сказал: "Я верю, что мы не будем настолько глупы, должен быть какой-то выбор". Других подробностей он не озвучил, отмечает издание.

Во вторник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены вскоре оказать Тайваню существенную дополнительную военную помощь. По его словам, предстоящие поставки являются частью давних обязательств Вашингтона, направленных на то, "чтобы поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе".

В начале мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине. Как пояснило агентство, принятый в декабре 2022 года проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) содержит пункт о том, что президент может по своему усмотрению выделить Тайваню военную помощь на сумму до $1 млрд. Эта процедура позволяет американской администрации в ускоренном режиме передавать союзникам вооружения из имеющихся запасов вместо того, чтобы заключать контракты на их производство.

Эта процедура ранее не применялась для передачи вооружений Тайваню, подчеркивало агентство.