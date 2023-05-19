Лидеры G7 возложили венки к мемориалу жертвам американской бомбардировки Хиросимы

Перед этим они посетили Музей мира, где представлена экспозиция, рассказывающая о ядерном оружии

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Лидеры страны Группы семи (G7) в пятницу возложили венки к мемориалу жертвам американской атомной бомбардировки, установленному в Парке мира в Хиросиме.

Лидеры стран "семерки", среди которых есть ядерные державы (США, Великобритания, Франция), впервые посещают мемориальный комплекс в Хиросиме в таком составе.

Перед возложением венков они посетили Музей мира, где представлена экспозиция, рассказывающая о бомбардировке и ядерном оружии, а также оставили записи в книге посетителей.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью - ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.

Япония в 2023 году председательствует в G7. На саммит в Хиросиме приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Основными темами встречи лидеров "семерки" станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности.