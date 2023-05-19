КНР предложила Центральной Азии помощь в обеспечении обороноспособности

Председатель республики Си Цзиньпин заявил, что государство готово поспособствовать улучшению правоохранительных органов стран Центральной Азии

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Пекин предлагает центральноазиатским государствам помощь в совершенствовании правоохранительных органов и обеспечении обороноспособности. Об этом заявил в пятницу на саммите Китай - Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить свои правоохранительные органы, обеспечить безопасность и обороноспособность", - приводит его слова агентство Xinhua.

Общее заседание лидеров Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси). Первым выступил Си Цзиньпин.