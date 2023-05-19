19 мая, 03:42

Италия отправит более 3 тыс. военнослужащих на восточный фланг НАТО

Takashi Aoyama/ Pool Photo via AP
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто
© Takashi Aoyama/ Pool Photo via AP

Министр обороны страны Гуидо Крозетто также напомнил, что в рамках укрепления восточного фланга альянса Италия разместила свой зенитный ракетный комплекс SAMP-T в Словакии

ТАСС, 19 мая. Италия планирует отправить около 3,4 тыс. своих военнослужащих на восточный фланг Североатлантического альянса. Об этом сообщила в четверг газета Corriere della Sera со ссылкой на министра обороны страны Гуидо Крозетто.

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"Министерство обороны продолжит активное участие в действиях НАТО на восточном фланге: здесь обязательства [Рима] важны и предусматривают предоставление к 2023 году максимального количества личного состава, около 3,4 тыс. человек", - сказал он.

Крозетто, представивший перечень зарубежных миссий, в которых участвует его страна, упомянул также, что в рамках "укрепления восточного фланга" НАТО и "в условиях новой конфигурации безопасности" после начала украинского конфликта Италия разместила свой зенитный ракетный комплекс SAMP-T в Словакии, а также участвует в программе подготовки украинских военных по договоренности и наряду с союзниками.

Всего Италия участвует в 43 международных миссиях, из которых 9 - НАТО, 13 - ЕС, 7 - ООН и 14 - в составе коалиций или двусторонние. Их осуществление предполагает финансирование в размере €1,31 млрд. 

Теги:
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