Италия отправит более 3 тыс. военнослужащих на восточный фланг НАТО

Министр обороны страны Гуидо Крозетто также напомнил, что в рамках укрепления восточного фланга альянса Италия разместила свой зенитный ракетный комплекс SAMP-T в Словакии

ТАСС, 19 мая. Италия планирует отправить около 3,4 тыс. своих военнослужащих на восточный фланг Североатлантического альянса. Об этом сообщила в четверг газета Corriere della Sera со ссылкой на министра обороны страны Гуидо Крозетто.

"Министерство обороны продолжит активное участие в действиях НАТО на восточном фланге: здесь обязательства [Рима] важны и предусматривают предоставление к 2023 году максимального количества личного состава, около 3,4 тыс. человек", - сказал он.

Крозетто, представивший перечень зарубежных миссий, в которых участвует его страна, упомянул также, что в рамках "укрепления восточного фланга" НАТО и "в условиях новой конфигурации безопасности" после начала украинского конфликта Италия разместила свой зенитный ракетный комплекс SAMP-T в Словакии, а также участвует в программе подготовки украинских военных по договоренности и наряду с союзниками.

Всего Италия участвует в 43 международных миссиях, из которых 9 - НАТО, 13 - ЕС, 7 - ООН и 14 - в составе коалиций или двусторонние. Их осуществление предполагает финансирование в размере €1,31 млрд.