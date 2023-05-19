Протестующие в Хиросиме призвали не использовать трагедию в политических целях

Они выступили против того, чтобы в Хиросиму привезли "ядерный чемоданчик"

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Несколько десятков человек пришли в пятницу на акцию протеста против проведения саммита G7 в Хиросиме, подвергшейся американской атомной бомбардировке в самом конце Второй мировой войны. Демонстранты собрались в одном из парков в центре города в первый день саммита, передает корреспондент ТАСС.

"Мы выступаем против саммита. Хиросиму, которая подвергалась атомной бомбардировке, нельзя использовать в политических целях", - рассказал корреспонденту ТАСС один из организаторов.

"Мы против того, чтобы в Хиросиму привозили американский "ядерный чемоданчик". Моя мама - "хибакуся" (так в Японии называют переживших атомные бомбардировки - прим. ТАСС), и это ранит чувства таких людей и членов их семей", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС одна из участниц акции.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.