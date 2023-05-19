Австралийский премьер на полях саммита G7 проведет встречи с Байденом и лидерами QUAD

Энтони Альбанезе также добавил, что примет участие в сессиях партнеров "семерки"

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на полях саммита Группы семи (G7) проведет встречу с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония, и примет участие в сессии стран-партнеров организации. Об этом говорится в заявлении главы правительства, распространенном в пятницу.

По словам премьера, в ходе встречи лидеров G7, куда Австралия приглашена в качестве страны-партнера организации, он примет участие "в сессиях партнеров Группы семи, посвященных принципам совместной работы в условиях глобальных кризисов для достижения устойчивого роста и развития". "Совместно со странами G7 и партнерами этой организации мы будем стремиться к построению безопасного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона, в котором уважаются основанный на правилах международный порядок и суверенитет", - указал Альбанезе, отметив, что лидеры также намерены обсудить "проблемы перехода к чистой энергетике".

Кроме того, австралийский премьер сообщил, что намерен провести двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом и участвовать во встрече лидеров QUAD. "На полях саммита G7 мы проведем важные дискуссии с коллегами по "четверке" и продолжим работу над продвижением позитивной и практической повестки дня для региона", - сказал он.

Япония в 2023 году председательствует в G7. На саммит в Хиросиме приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Основными темами встречи лидеров "семерки" станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности.