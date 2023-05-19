Китай всесторонне увеличит объем трансграничных перевозок с Центральной Азией

Председатель КНР Си Цзиньпин добавил, что республика окажет поддержку в строительстве Транскаспийского международного транспортного маршрута из Китая в Европу

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Китай углубит транспортную взаимосвязанность с центральноазиатскими странами и увеличит объем трансграничных грузовых перевозок. Об этом заявил в пятницу на саммите Китай - Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин.

"[Необходимо] углубить взаимосвязанность. Китай будет всесторонне увеличивать объем трансграничных перевозок", - приводит его слова агентство Xinhua.

По словам Си Цзиньпина, Пекин будет поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута из Китая в Европу. Кроме того, КНР намерена увеличивать пропускную способность автомобильных дорог Китай - Киргизия - Узбекистан и Китай - Таджикистан - Узбекистан. Также Пекин планирует способствовать продвижению проекта железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан.

КНР ускорит модернизацию существующих пунктов пропуска между Китаем и странами Центральной Азии, а также приложит дополнительные усилия по строительству транспортных узлов для грузовых поездов из Китая в Европу, сказал Си Цзиньпин.

В заседании также участвуют президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Саммит проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси).