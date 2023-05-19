В Казахстане заявили о готовности провести второй саммит Центральная Азия - Китай

Астана также поддерживает идею создания секретариата Центральная Азия - Китай, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика готова провести на своей территории второй саммит Центральная Азия - Китай.

"Казахстан поддерживает идею создания секретариата Центральная Азия - Китай. Не возражаем, если секретариат начнет функционировать на территории Китая, что было бы логично. Выражаем также готовность провести в Казахстане второй саммит Центральная Азия - Китай", - сказал Токаев в пятницу на проходящем в Сиане саммите Китай - Центральная Азия.

По его словам, высказанные на саммите предложения в той или иной мере найдут отражение в принимаемой Сианьской декларации. "Высказанные мною инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению наших "всепогодных" отношений и многопланового сотрудничества. В Китае есть пословица: "Если люди сплотятся, то и гору Тайшань могут передвинуть". Поэтому нам важно неуклонно следовать нашим стратегическим курсом взаимовыгодного партнерства", - подчеркнул президент Казахстана.