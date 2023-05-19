Токаев: Казахстан против превращения Центральной Азии в арену геополитической борьбы

В республике поддерживают мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии, добавил президент Казахстана

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Казахстанские власти выступают против того, чтобы регион Центральной Азии превращался в арену для геополитического противостояния. Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящем в Сиане саммите Китай - Центральная Азия.

"Казахстан высоко ценит роль КНР и ее весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Токаева, Казахстан со своей стороны поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии. "Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния", - отметил лидер республики.

Он также заявил, что страны Центральной Азии и Китай тесно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках целого ряда региональных и международных организаций. "Коллективными усилиями мы продвигаем цели и задачи Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Текущая ситуация в международной политике требует больших усилий для наведения мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики. Выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином "Инициатива глобальной безопасности" играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира и служит решительным ответом на беспрецедентные вызовы современности. Наряду с этим, Казахстан высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса", - сказал Токаев.

Говоря об Афганистане, президент Казахстана подчеркнул, что ситуация в этой стране по-прежнему является одной из угроз безопасности и стабильности для региона. В связи с этим важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. "Буквально месяц назад в виде очередного пакета помощи Казахстан направил афганской стороне продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - указал он.