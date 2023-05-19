Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии вместе противостоять "цветным революциям"

Председатель КНР заявил о готовности Пекина помочь этим государствам "улучшить правоохранительные органы, обеспечить безопасность и обороноспособность"

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. КНР призывает страны Центральной Азии вместе противостоять вмешательству извне и попыткам провоцировать "цветные революции". Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы должны совместно осуществлять глобальную инициативу в области безопасности, решительно выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран региона, попыток провоцировать "цветные революции", поддерживать нулевую терпимость к "трем силам" [экстремизм, сепаратизм и терроризм] и стремиться решать дилеммы региональной безопасности", - приводит его слова агентство Xinhua.

Китайский лидер предложил "работать сообща, чтобы построить сообщество вдали от конфликтов и установить вечный мир".

"Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить свои правоохранительные органы, обеспечить безопасность и обороноспособность", - отметил Си Цзиньпин.

Общее заседание лидеров Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси).