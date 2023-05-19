WP сообщила, что авиаудар США в Сирии привел к смерти мирного жителя, а не боевика

Пентагон ранее утверждал, что уничтожен один из главарей "Аль-Каиды"

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Авиаудар, нанесенный военными США в Сирии 3 мая, вероятно, привел к гибели мирного жителя, а не одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ), как утверждал ранее Пентагон. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

В начале текущего месяца Центральное командование Вооруженных сил США заявило об уничтожении в северо-западной части Сирии боевика, который якобы обладал большим влиянием в "Аль-Каиде". Удар был нанесен с помощью американского беспилотника.

По сведениям издания, убит был 56-летний местный житель Лотфи Хассан Мисто. Его родственники настаивают на том, что он не имел отношения к "Аль-Каиде". Журналисты издания обратились к четырем экспертам в сфере борьбы с терроризмом и предоставили им имеющуюся информацию о Мисто. Данные специалисты, проанализировав также сведения об электронной переписке боевиков, не нашли никаких подтверждений наличия связей между Мисто и террористическими группировкам. Эксперты также посчитали маловероятным, что один из главарей "Аль-Каиды" мог жить там, где находился дом Мисто.

Сотрудники Пентагона признали, что в ведомстве теперь есть сомнения относительно того, был ли в результате авиаудара ликвидирован боевик. "Мы больше не уверены в том, что убили высокопоставленного члена "Аль-Каиды", - приводятся в материале слова одного американского военного. Другой источник издания в Пентагоне полагает, что в результате операции был ликвидирован связанный с "Аль-Каидой" человек.

Представитель Центрального командования ВС США подчеркнул, что в связи с сообщениями о гибели мирного жителя проводится разбирательство.