CNN сообщил, что администрация Байдена разрешит союзникам поставки F-16 Украине

По данным телеканала, это связано с тем, что Белый дом постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран. Тем не менее, отмечается, что сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи.

Телеканал отмечает, что некоторые чиновники сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации.

17 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не изменили планы относительно поставок F-16 на Украину и по-прежнему не намерены поставлять Киеву истребители. Газета The New York Times в тот же день сообщила, что американские власти не позволяют украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран, так как Вашингтон не собирается передавать эти самолеты киевским властям.

Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике на этой неделе Великобритания заявила, что работает с Нидерландами над созданием международной коалиции, чтобы помочь Украине получить самолеты F-16 от своих союзников. Берлин, Вашингтон и Лондон до недавнего времени отказывались поставлять собственные истребители Киеву. 14 мая в ходе визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что планирует обсудить поставки истребителей, о которых Киев просит западных партнеров, и назвал одной из своих целей создание коалиции стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты.