В Австрии ожидают поддержки ФРГ в вопросе размещения беженцев за границами ЕС

Как отметил глава МВД Австрии Герхард Карнер, в 2022 году в стране подали порядка 109 тыс. заявлений на получение статуса беженца

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Вена рассчитывает на поддержку ФРГ в вопросе создания центров временного размещения просителей убежища в безопасных третьих странах за пределами территории Евросоюза. Об этом в пятницу заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в интервью германской газете Die Welt.

"Я однозначно приветствую тот факт, что в Германии происходит переосмысление вопросов миграции и что коалиционное правительство теперь не только выступает за быстрые процедуры предоставления убежища на внешних границах ЕС, но и интенсивно изучает вопрос о том, следует ли создавать центры убежища и проводить миграционные процедуры в безопасных третьих странах. Австрия уже давно призывает к этому. Я рассчитываю, что Германия поддержит Австрию в вопросе о центрах убежища в безопасных третьих странах", - отметил глава австрийского МВД.

По словам Карнера, в прошлом году в Австрии было подано порядка 109 тыс. заявлений на получение статуса беженца. При этом около 80 тыс. беженцев впервые были зарегистрированы именно на австрийской территории, хотя республика граничит лишь с государствами Шенгенской зоны и не имеет выхода к морю.

"Как это возможно? Сотни тысяч нелегальных мигрантов годами свободно перемещаются по территории ЕС. Это постоянное нарушение действующего законодательства", - заявил министр внутренних дел Австрии. Карнер также подчеркнул, что Вена "уже сделала более, чем достаточно" в вопросе размещения беженцев.