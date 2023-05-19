Лидеры G7 начали первую рабочую сессию в рамках саммита в Хиросиме

Она посвящена проблемам мировой экономики

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Лидеры Группа семи (G7) в пятницу на открывшемся в Хиросиме саммите начали обсуждение в рамках первой сессии, которая проходит в формате рабочего обеда. Трансляция начала мероприятия велась в пресс-центре саммита.

"G7 необходимо занять ведущую роль в мире и эффективно реагировать на главные вызовы международного сообщества, поскольку мы разделяем фундаментальные ценности", - сказал на открытии сессии премьер-министр Японии Фумио Кисида. Среди важных мировых проблем он перечислил ситуацию вокруг Украины, климатические изменения, пандемию.

Первая сессия посвящена проблемам мировой экономики. В течение дня пройдут еще две сессии, на одной из них будет обсуждаться украинская проблематика.

Японская сторона в качестве основных тем саммита выбрала поддержку международного порядка, основанного на верховенстве закона, а также расширение взаимодействия со странами так называемого Глобального Юга - развивающимися государствами с независимой внешней политикой, не поддерживающими односторонние санкции.

В этом контексте лидеры G7 намерены обсудить ряд вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами Глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности.

Помимо представителей "семерки", на саммит приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи. Они будут присутствовать на нескольких сессиях в последующие два дня саммита и посетят Парк мира, посвященный жертвам американской атомной бомбардировки.