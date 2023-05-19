Токаев предложил странам Центральной Азии и КНР разработать программу по водосбережению

Президент Казахстана отметил, что процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам Центральной Азии разработать совместно с Китаем программу по водосбережению и внедрению новых технологий в водохозяйственную сферу.

"Центральная Азия - один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 млрд человек. При этом, согласно оценкам экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете", - сказал Токаев в пятницу на проходящем в Сиане саммите Китай - Центральная Азия.

Он отметил, что процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников - главного источника воды для региона. Это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности Центральной Азии, требуя принятия безотлагательных совместных мер.

"Для всех нас первостепенное значение приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации. Китай в этой сфере достиг впечатляющих успехов. Предлагаю разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу", - сказал президент Казахстана.