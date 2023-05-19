Британия расширила санкции против России

Рестрикции вводятся в отношении 86 физических лиц и компаний

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из России, говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства, опубликованном в пятницу.

В частности, рестрикции вводятся против института развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургического инвестиционного банка и трех других российских финансовых организаций. "Пять финансовых организаций оказались включены в сегодняшний пакет санкций в целях дальнейшей изоляции России от глобальной финансовой системы <...>. В списке значатся ПАО "ДОМ.РФ" <...> и Металлургический инвестиционный банк", - указано в заявлении.

Кроме того, Британия вводит санкции в отношении 24 российских граждан и организаций, связанных с транспортом, 13 членов совета директоров "Газпром-нефти" и 5 членов совета директоров "Транснефти". Также рестрикции затронут 20 руководителей оборонных предприятий и компаний РФ, среди которых концерн "Калашников". "Были введены санкции в отношении 20 руководителей оборонных предприятий и компаний <...>, среди которых Алан Лушников и Владимир Лепин, руководители концерна "Калашников", производящего 95% всего огнестрельного оружия в России", - говорится в заявлении.

Помимо этого, Великобритания ввела санкции в отношении девяти организаций, связанных с госкорпорацией "Росатом". "Великобритания принимает новые меры против российского энергетического сектора, развивая запрет на импорт российского угля, нефти и СПГ, путем внесения в перечень девяти организаций, связанных с российской государственной компанией "Росатом", занимающейся атомной энергетикой", - указано в заявлении.

Кроме того, рестрикции ввели против восьми компаний, связанных с производством металлов в РФ. В санкционный список включен основатель и председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин. Лондон утверждает, что Алтушкин и его бизнес "продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение" для ведения спецоперации на Украине.

Под санкции также подпали банк "Тинькофф", Росбанк, АФК "Система", компания "Северсталь", Брянский машиностроительный завод, компания "Мотовилихинские заводы", "Совфрахт" и "Атомфлот", шесть крупных транспортных компаний, якобы связанных с РФ, в том числе судоходной Sun Ship Management.

Рестрикции вводятся против главы АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Олега Романенко и возглавляемой им структуры, главы ГУП "Государственный зерновой оператор" Никиты Бусела​​​​, первого вице-премьера Андрея Белоусова, президента Российского книжного союза Сергея Степашина и члена правления "Газпром нефти" Елены Илюхиной.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов. Эксплуатирующую организацию ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Романенко.