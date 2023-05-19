Байден и другие лидеры G7 в Хиросиме встретились с пережившим американскую бомбардировку

Руководители стран "семерки" также возложили венки к мемориалу жертвам американской атомной бомбардировки, установленному в Парке мира

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и другие лидеры стран Группы семи (G7) в Хиросиме встретились с пережившим американскую атомную бомбардировку, произошедшую 6 августа 1945 года. Об этом в пятницу сообщил пресс-пул Белого дома со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

"Байден и лидеры G7 встретились с одним выжившим во время посещения Музея мира. Это произошло в музее перед возложением венков", - отметил чиновник.

Прибывшие для участия в саммите руководители стран "семерки" в пятницу возложили венки к мемориалу жертвам американской атомной бомбардировки, установленному в Парке мира в Хиросиме. Перед возложением венков они также посетили Музей мира, где представлена экспозиция, рассказывающая о бомбардировке и ядерном оружии, и оставили записи в книге посетителей.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.