СМИ: США экстренно поставят Тайваню ПЗРК Stinger и противотанковые комплексы Javelin

Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн ранее сообщал, что согласование номенклатуры поставок между Тайбэем и Вашингтоном идет уже несколько месяцев

ГОНКОНГ, 19 мая. /ТАСС/. Пентагон в рамках пакета безвозмездной помощи планирует экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post.

Как заявил источник издания в вооруженных силах острова, поставки таких типов вооружений осуществляются в рамках повышения возможностей Тайваня в соответствии с концепцией "ассиметричной обороны". Она подразумевает поставки высокомобильных, малогабаритных и относительно недорогих систем вооружения, которые могут нанести противнику значительно больший ущерб по сравнению с собственной себестоимостью.

South China Morning Post отмечает, что на прошлой неделе глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн указывал, что согласование номенклатуры поставок между Тайбэем и Вашингтоном идет уже несколько месяцев. По его словам, оружие будет предоставлено из запасов ВС США бесплатно.

Цю Гочжэн также отметил, что эти поставки никак не скажутся на портфеле заказов вооружений, который США до сих пор не поставили Тайваню. Как указывает газета, общий объем невыполненных поставок уже достиг $20 млрд.

Поставки Тайваню

В начале мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине. Как пояснило агентство, принятый в декабре прошлого года проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) содержит пункт о том, что президент может по своему усмотрению выделить Тайваню военную помощь на сумму до 1 млрд долларов. Данная процедура позволяет американской администрации в ускоренном режиме передавать союзникам вооружения из имеющихся запасов вместо того, чтобы заключать контракты на их производство.

Bloomberg подчеркивал, что данная процедура ранее не применялась для передачи вооружений Тайваню. При этом администрация США "использует ее для ускорения поставок вооружений Украине". Какое именно оборудование войдет в пакет на сумму $500 млн, пока неизвестно, отмечало агентство.