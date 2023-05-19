В ВСУ рассказали, сколько времени уйдет на обучение украинских летчиков управлению F-16

На это уйдет до четырех месяцев, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Украинским пилотам понадобится до четырех месяцев, чтобы обучиться управлению истребителями F-16. Об этом заявил в пятницу представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, ссылаясь на оценки американских военных.

"Происходило оценивание наших пилотов - это были боевые пилоты, с боевым опытом, с большим налетом часов. <...> Такие два пилота прошли тестирование в Соединенных Штатах, <...> на авиасимуляторах, на авиатренажерах было оценено, сколько им понадобится времени для того, чтобы овладеть западной техникой - имеется в виду такой самолет, как F-16. Воздушные силы [Украины] ранее заявляли, что необходимо до полугода, чтобы <...> применять этот самолет в бою, использовать все его вооружение. <...> Наши американские партнеры сделали вывод, что и до четырех месяцев будет достаточно для того, чтобы таких уже подготовленных летчиков, как у нас, переучить на другой тип самолета", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Игнат утверждает, что летчики уже на Украине готовятся управлять западными самолетами, в частности, изучают теорию и английский язык. Он также отметил, что, в частности, Великобритания и Франция, на вооружении которых не стоят F-16, уже предложили готовить украинских авиационных специалистов у себя.

Ранее в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации, сообщил, что администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16. При этом 17 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не изменил планы относительно поставок F-16 на Украину и по-прежнему не намерен поставлять Киеву истребители. Газета The New York Times​​​​​​ в тот же день сообщила, что американские власти не позволяют украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран, так как Вашингтон не собирается передавать эти самолеты киевским властям.

Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике на этой неделе Великобритания заявила, что работает с Нидерландами над созданием международной коалиции, чтобы помочь Украине получить самолеты F-16 от своих союзников. Берлин, Вашингтон и Лондон до недавнего времени отказывались поставлять собственные истребители Киеву. 14 мая в ходе визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что планирует обсудить поставки истребителей, о которых Киев просит западных партнеров, и назвал одной из своих целей создание коалиции стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты.