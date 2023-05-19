Греческий политик заявил об огромном ущербе экономике страны из-за санкций против РФ

Лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" Панайотис Лафазанис указал, что рестрикции привели к значительному увеличению потребления энергии, сильно ударив по домохозяйствам и еще больше подняв инфляцию и цены на все товары первой необходимости

АФИНЫ, 19 мая. /ТАСС/. Незаконные санкции Евросоюза против России, которые реализует и Греция, нанесли огромный ущерб греческой экономике. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС политик, экс-министр энергетики Греции, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис.

"Введение Грецией экономических санкций, да еще и незаконных, против России я бы без преувеличения охарактеризовал как самый огромный скандал из скандалов греческого политического истеблишмента, - сказал Лафазаонис. - Тем более что эти санкции - не столько удар по России, сколько огромный ущерб греческой экономике. Это огромный ущерб производственной Греции и занятости, огромный ущерб развитию нашей страны, фермерам, малому бизнесу и всему миру труда в Греции".

По словам политика, "санкции против России также привели к значительному увеличению потребления энергии, сильно ударив по домохозяйствам и еще больше подняв инфляцию и цены на все товары первой необходимости". "ДИКЕА не только осудила поставки оружия на Украину и экономические санкции против России, но и начала кампанию по сбору подписей с требованием немедленной отмены этих мер и проведения референдума, чтобы греческий народ высказался по ним. Должен отметить, что наш народ никогда не спрашивали ни об отправке оружия на Украину, ни о санкциях против России, а подавляющее большинство наших людей категорически против антироссийской экономической войны и военного вмешательства нашей страны на Украине, которое начал Запад и теперь США и НАТО доводят его до крайности", - подчеркнул Лафазанис.

Стратегия НАТО и реакция на нее

Он также указал, что "стратегия НАТО [по расширению альянса] заключается в том, чтобы включить в свои ряды все страны Европы и не только [их] с целью полностью окружить и удушающе изолировать Россию, если не вообще контролировать или даже закрыть все ее возможные коммуникации с зарубежными странами по воздуху, морю и земле". "Эти жуткие планы НАТО, которые сопровождаются незаконными торгово-экономическими санкциями против России и блокадой России, пожалуй, беспрецедентны по своему варварству в истории человечества и ведут планету к катастрофе", - считает лидер партии.

"Оптимистичная сторона, однако, состоит в том, что такое расширение НАТО обострит неоднородность, противоречия и страшный кризис внутри самого альянса, а устранение любой концепции демократии в пространстве НАТО и появление удушающего тоталитаризма встретят сильное сопротивление народов, - сказал Лафазанис. - Несомненно, что в этих условиях центробежные и дезинтеграционные тенденции на пути НАТО будут усиливаться во время политического и экономического упадка ведущей силы НАТО - США".

Он отметил, что основная цель ДИКЕА, которая "наряду с необходимостью позитивного поворота в сторону дружбы и сотрудничества в греко-российских отношениях все больше и больше завоевывает популярность среди греческого народа", заключается в выходе Греции из НАТО и формировании новой демократической и коллективной архитектуры безопасности и сотрудничества в регионе, Средиземноморье и Европе.