Reuters: Зеленский прилетит на саммит G7 в Хиросиме на французском правительственном борте

По данным агентства, украинский лидер прибудет 20 мая из Саудовской Аравии, где примет участие в саммите Лиги арабских государств

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Японию для участия в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме на французском правительственном самолете. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, Зеленский прибудет вечером 20 мая из Саудовской Аравии, где в городе Джидда примет участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Ранее агентство Bloomberg также со ссылкой на источник сообщало, что его доставит в Японию американский военный борт.

Японские организаторы саммита G7 пока официально не подтверждали визит Зеленского, отметив, что изменений в программе, согласно которой ожидалось его участие в онлайн-формате 21 мая, нет. Вместе с тем агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники также сообщило об очном визите украинского президента.

Официально о визите сообщил лишь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки приносить не планирует.