Безопасность встречи G20 в Кашмире будут обеспечивать средства борьбы с БПЛА

Заседание рабочей группы по туризму пройдет 22-24 мая в Сринагаре

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Индии направили средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и подразделения морского спецназа в северную союзную территорию Джамму и Кашмир для обеспечения безопасности участников предстоящей министерской встречи G20 по туризму. Об этом сообщает в пятницу газета The Indian Express.

"Безопасность министерской встречи по туризму "Большой двадцатки" будет обеспечена на трех уровнях - на земле, в воздухе и на водной поверхности. Для этого в Джамму и Кашмир переброшены средства борьбы с БПЛА и морской спецназ, который будет охранять участников заседания во время экскурсии по озеру Дал", - цитирует издание генерального директора полиции союзной территории Виджая Кумара.

Заседание рабочей группы по туризму G20 пройдет 22-24 мая в Сринагаре, летней столице Джамму и Кашмира. Помимо участия в дискуссиях, его участники совершат экскурсию по историческим и ландшафтным достопримечательностям города.

Ранее в Сринагар были введены контингенты армии и полицейского спецназа, дополнительные подразделения сил безопасности дислоцированы в других районах Джамму и Кашмира для предотвращения возможных террористических вылазок во время проведения министерского заседания "Большой двадцатки".

В апреле МИД Пакистана осудил намерение Индии провести заседание рабочей группы G20 по туризму в Сринагаре, которое, по его утверждениям, "направлено на увековечение индийской незаконной оккупации Джамму и Кашмира в нарушение резолюций СБ ООН и международного права".

Индия, которая в декабре 2022 года приняла на себя председательство в "Большой двадцатке", намерена провести в рамках мероприятий этого объединения более 200 встреч в 55 различных локациях, в том числе в Джамму и Кашмире, чтобы продемонстрировать культурное наследие страны.