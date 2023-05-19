Украинский суд изъял у жены Медведчука земли на берегу Днепра

Их стоимость составляет около $5,5 млн

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Земли на берегу Днепра изъяты у жены оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом в пятницу сообщил офис генпрокурора Украины.

"Киевская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью свыше 204 млн гривен (около $5,5 млн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе Киевской области была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства. "Земли внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга бывшего народного депутата, лишенного украинского гражданства, - лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - отметили в ведомстве.

В офисе генпрокурора не называют фамилии, однако украинские СМИ, в частности агентство Укринформ, отмечают, что речь идет об Оксане Марченко.

Жене Медведчука в феврале 2023 года заочно предъявили обвинение в финансировании свержения конституционного строя Украины, суд санкционировал арест Марченко. Кроме того, ранее суд арестовал три земельных участка, принадлежащих Марченко. В настоящий момент жена Медведчука находится за пределами Украины.